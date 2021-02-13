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Annesiyle tartışan bir kişi kendini 3'üncü kattan aşağıya attı

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 46 yaşındaki A.A. adlı kişi, annesiyle tartışınca kendini 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. İtfaiyenin açtığı brandaya düşen A.A. hemen hastaneye kaldırıldı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 22:58
Annesiyle tartışan bir kişi kendini 3'üncü kattan aşağıya attı
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Edinilen bilgilere göre Sivas’ta akşam saatlerinde Aydoğan Mahallesi 3'üncü Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında iddialara göre işsiz olan 46 yaşındaki A.A. adlı kişi, alkollü olarak eve geldi. Alkollü bir şekilde eve gelen A.A. sebebi bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Sesleri duyan komşular hemen durumu polise haber verdiler. Olay yerine gelen Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken annesinin dışarı çıkmasını fırsat bilen A.A. çıktığı balkonda, parmaklıkların dış kısmına tutunarak, intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi intikal etti. İtfaiye ekipleri aşağı sarkan vatandaşı görünce balkon altına branda açtılar.

Polis ekiplerinin bir süre devam eden ikna çabalarına olumlu karşılık vermeyen A.A., ikna çabaları devam ederken bir anda kendisini şişme brandanın bulunduğu boşluğa bıraktı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi ile A.A. hastaneye kaldırılırken tedavi altına alınana A.A. nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken yaşanan o anlar kameralar ile an be an kaydedildi.



Son Güncelleme: 13.02.2021 22:58
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Anahtar Kelimeler:
SivasIntihar
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