Annesinin gözü önünde minibüsün altında kalan çocuk ailesine dehşet yaşattı

Akşam saatlerinde İstanbul Mecidiyeköy ‘de meydana gelen dehşet verici olayda edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte markete giderek alış veriş yapan bir çocuk market çıkışında karşıdan karşıya geçecekleri sırada babasının arkasından biranda yola atlayan bir çocuk annesinin gözleri önünde o esnada caddeye dönüş yapan Mehmet Salih Tacar yönetimindeki Şişli seferini yapan bir yolcu minibüsün altında kaldı.

Babasının peşinden koşarken yola atladı

Bir anda minibüs altında kalan küçük yaştaki Emirhan Aksoy adındaki çocuk annesinin çığlıkları arasında yardıma koşan çevre esnaf tarafından minibüs altından çıkarıldı. Bacağından yaralanan çocuk, yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından tedavisi için en yakın hastaneye kaldırıldı.

Annesinin gözleri önünde minibüsün altında kaldı

Öte yandan yaşanan o dehşet anları çevre işyeri güvenlik kameraları ile anbean kaydedilirken kamera görüntülerinde babanın karşı caddeye geçmesi çocuğun yola atlaması ile o anda dönüş yapan minibüsün altın kalması, annenin çığlıklarını duyan esnafın yardıma koşarak küçük çocuğu minibüs altından çıkarması kaydedildi.

'Çığlığa çıktık ve hemen çocuğu kurtardım'

Olayı anlatan esnaf Gültekin Çelik, annesini güçlükle sakinleştirdiklerini ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini anlattı.

Polis çocuğun yola atladığını tespit etti

Yaşanan kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri çocuğun aniden yola atladığını tespit ettiler. Sürcü Tacar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerin serbest bırakıldı.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

