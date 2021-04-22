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Annesini boğazını keserek vahşice öldürdü!

Mersin Mezitli'de yaşanan olayda şizofren hastası olduğu öne sürülen bir kişi annesini boğazını keserek öldürdü.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:54
Annesini boğazını keserek vahşice öldürdü!
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Kan donduran cinayet olayı Mersin Mezitli'de yaşandı.

İlçede bulunan bir apartman dairesinde boğazı kesilmiş bir kadın cesedi ihbarı polise geldi. İhbarı değerlendiren ekipler kısa süre içinde 112 sağlık personeli ile eve ulaştı.

İçeriye giren ekipler evde tek başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki M.Y isimli kadının boğazı kesilmiş halde cansız bedenini valiz içine koyulmuş şekilde buldu. Evde olay yeri inceleme yapan ekipler evin içinde M.Y isimli kadının oğlunu uyur vaziyette buldu.

Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüş

M.Y'nin oğlunu sorguya alan ekipler, annesine kızan gencin annesiyle tartışma yaşadığını ve daha sonra kriz geçirerek annesini defalarca bıçakladığını ve valize koyduğunu tespit etti. Şahsın yapılan incelemesinde şizofreni hastası olduğu, zaman zaman annesine şiddet uyguladığı tespit etildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
MersinCinayetMezitli
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