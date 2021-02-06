Annesine kötü davranan babasını bıçaklayarak öldürdü

Üzücü olay dün Şrınak'ta yaşandı.

Kentte yaşayan 18 yaşındaki A.E ile 48 yaşındaki babası H.E arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte A.E sinirlerine hakim olamadı ve eline geçirdiği bıçakla babasını bıçakladı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Gürültüyü duyan komşuların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Oaly yerine gelen ekipler baba H.E'yi ağır yaralı olarak buldu ve yapılan ilk müdahaleden sonra devlet hastanesine kaldırdı. Fakat baba H.E hastanede kurtarılamadı ve kan kaybından hayatını kaybetti.

ANNESİNE KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN BABASINI BIÇAKLADI

Dİğer yandan polis ekipleri babasını bıçaklayan 18 yaşındaki A.E'yi gözlatına alarak karakola götürdü. A.E ifadesinde babasının alkol aldığını ve daha sonra annesine kötü davrandığı için bıçakladığını söyledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.