Annesi ile sevgilisini bir arada gören 19 yaşındaki genç dehşet saçtı!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde gece saat 03.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Baraj Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre evde bilgisayar oyunu oynayan 19 yaşındaki lise öğrencisi Emre T., annesinin yatak odasından gelen sesler üzerine yerinden kalkarak odaya doğru gitti.

Odanın kapısını açan Emre T., annesi Badegül T. ve sevgilisi Enis Y.'yi gördü. Annesiyle tartışmaya başlayan EnesT.,tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mutfağa gitti ve oradan aldığı ekmek bıçağı ile Enis Y.'ye saldırdı. Enis Y.'yi sırtından, kanından ve sol omzundan bıçaklayan Emre T.'de çıkan arbedede elinden yaralandı.

Emre T. olaydan hemen sonra arkadaşlarına durumu haber verdi. Olayı duyup gelen Emre T.'nin arkadaşları ise önce Emre T.'yi sakinleştirdiler ve daha sonra polis arayarak ihbarda bulundular. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı Enis Y.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar. Hastanede tedavi altına alınan Enis Y.'nin sağlık durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Diğer taraftan elinden yaralanan Emre T. yapılan tedavinin ardından polis tarafından gözaltına alınırken, anne Badegül T. ise ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.