Annemin ağacı fidan bağışı nasıl, nereden yapılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle bu yılda Anneler Günü kısıtlamaların gölgesinde geçti. Annesi ile beraber yaşayan kişiler bu gün için şanslı olsalar da, annesinden ayrı uzakta olan kişiler için durum biraz daha farklı hal alıyor. Tam kapanma sebebiyle ziyaretler yapamayan, hediyeleri gönderemeyen milyonlarca kişi, online platformlarda Anneler Günü için düzenlenen sosyal sorumluluk kampanyalarına dahil oluyor ve en anlamlı hediyelerden birini annelerine gönderiyorlar.

Bu kampanyalardan bir tanesi de Orman Genel Müdürlügünün(OGM) Anneler Gününde düzenlediği 'Annemin Ağacı' kampanyası. Anneler Gününde annesi için fidan bagışı yapmak isteyen kişiler ‘Annemin Ağacı’ kampanyasına büyük ilgi gösteriyorlar.

Annemin Ağacı fidan bağışı nasıl yapılır?

Bu güne özel olarak orman mühendisi anne ile kızının hikâyesinin anlatıldıgı bir kısa film hazırlayan OGM, anneleri icin fidan sahiplenmek isteyen kişileri www.anneminagaci.com intenet adresine davet ediyor.

Anneler Gününe özel olarak düzenlenen fidan bagış kampanyasına katılmak isteyen kişilerin www.anneminagaci.com intenet adresnden form doldurması gerekmektedir. Sitedeki bölüme annenizin adı ve soyadı, kendi adınız ve soyadınız ile e-posta adresinizi yazıp annenizin adına fidan bağısı yapabilirsiniz.

ANNEMİN AĞACI FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ