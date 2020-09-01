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Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri 2020

Gündemi bir süredir meşgul eden Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 1 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 01.09.2020li haberimizden Annelere doğum izni kaç gün verilir? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:04
Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri 2020
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Yeni bir çocuğun doğması halinde devlet çalışanlara belirli günlerde izin vermektedir. Anne ve babaların hakkı olan doğum izinleri birbirinden farklıdır. Annelerin doğum izinleri babalara göre daha uzun sürmektedir.

Annelerin Doğum İzinleri

Annelerin doğum izinleri, doğumdan önceki 8 hafta ile sonraki 8 hafta olarak verilmektedir. Hamile kadınlar arasında kendini iyi hisseden ve bu süreçte de çalışmak isteyen kişiler 37. Haftaya kadar çalışabilmekte ancak bu haftadan sonra mecburi bir şekilde işe ara vermektedirler. İkiz ya da üçüz gibi birden çok bebeğe sahip olacağı düşünülen anne adayları için izin süresi 2 hafta daha uzatılabilmektedir.

Babaların Doğum İzinleri

Eşleri doğum yapan babaların izinleri devlette çalışmasına ya da özel sektörde çalışmasına göre değişmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bünyesinde eşi doğum yapan babalara 10 gün izin verilmektedir. Ancak özel sektörde çalışmakta olan babalar için bu süre 5 gün olarak belirtilmiştir.

Kadınlar İçin Doğum İzni Koşulları

Kadınların doğum izinlerine çıkabilmeleri için hamileliklerinde minimum 32. Haftaya gelmiş olmaları gerekmektedir. Bu haftadan sonra kullanılabilen hamilelik izinleri istenmesi halinde 37. Haftaya kadar ertelenebilmektedir.

Erkekler İçin Doğum İzni Koşulları

Erkeklerin babalık izni olarak bilinen bu haklarından faydalanabilmeleri için 4857 sayılı İş Kanunu bünyesindeki Ek Madde 2’deki koşulları karşılamaları gereklidir. İlgili madde şu şekildedir;


“Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…”

Aşağıdaki kısımda erkeklerin babalık iznine çıkabilmeleri için sağlanması gereken durumlar yer almaktadır;

  • Evlenmek
  • Evlat edinmek
  • Eşinin vefat etmesi
  • Çocuğunun vefat etmesi
  • Annesinin vefat etmesi
  • Babasının vefat etmesi
  • Kardeşinin vefat etmesi
  • Eşinin doğum yapması

Babalık İzni Ne Zaman Başlar?

Babaların izinleri doğumun gerçekleşeceği günden itibaren kullanılabilmektedir. Babalık izni ile ilgili kanun kapsamında iş günü ifadesine yer verilmemesinden dolayı doğumun resmi tatile denk gelmesi halinde yine izinden sayıldığı anlaşılmaktadır.

Doğum İzni Almak İçin Ne Yapılmalı?

  • İlk olarak doktordan gebelikten dolayı çalışılmayacağına ilişkin rapor alınmalıdır.
  • Doktordan alınan çalışamaz raporu anne adayının çalıştığı kuruma iletilmelidir
  • Anne adayının izinli sayılabilmesi için çalıştığı yerdeki yetkili kişinin doktor raporunu SGK’nın intenet sitesine işlemesi gerekmektedir.

Doğum İzni Ücreti Ne Kadar?

Doğum nedeniyle işine arama vermek zorunda kalan anneler geçimlerini sağlamak adına maaş almaya devam etmektedirler. Diğer yandan biraz daha rahatlayabilmeleri için emzirme yardımı olarak bilinen sosyal destekten de faydalanabilmektedirler. Ayrıca anneler iş etiği gereği alabildikleri doğum izinlerini kullanabilmenin yanı sıra doğum sonrasında istemeleri halinde yarı zamanlı olarak çalışmaya devam edebilmektedirler. Doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre annelere farklı zamanlarda çalışma şansı tanınmaktadır. Yarım gün çalışan anneler tam gün çalışırmış gibi maaşlarını almaya devam etmektedirler.

Annelerin Doğumdan Sonra Yarım Gün Çalışma Hakları Kaç Gün?

Annelerin doğumdan sonra kaçıncı çocuğa sahip olduklarına göre değişen yarı zamanlı çalışma hakkı gün sayısı aşağıdaki gibidir;

  • Eğer yeni doğan çocuk ilk çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 60 gündür.
  • Eğer yeni doğan çocuk ikinci çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 120 gündür.
  • Eğer yeni doğan çocuk üçüncü çocuksa yarım gün çalışma izni toplamda 180 gündür.

Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Koşulları

  • Çalışan kadın adına yönelik olarak, doğumdan önceki 680 günde işsizlik sigortası priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.
  • Annelik izninin son bulmasının ardından annenin 30 gün içerisinde İŞKUR’a yarı zamanlı çalışma izni için başvuruda bulunmuş olması lazımdır.
  • Toplam haftalık çalışma saatinin yarısı kadar fiilen annenin çalışmış olması lazımdır.

Doğum İzni İçin Dilekçe Nasıl Yazılmalı?

Doğum izni için işverenlere teslim edilecek olan dilekçenin içinde aşağıdaki kısımda sıralanmış olan bilgilerin yer alması gerekmektedir;

  • Dilekçenin başına çalışılan kurumun adı yazılmalıdır
  • Daha sonra sicil numarası yazılmalı ve alt satıra izin alırken hitap edilen kişinin adı “Sayın” ibaresiyle birlikte yazılmalıdır
  • Ardından dilekçeye hamileliğin 32. haftasına girildiği bilgisiyle devam edilmelidir ve izin konusu işverene açılmalıdır.
  • Dilekçenin sonunda ise anne adayının adı ve soyadı bilgileri yer almalıdır
  • Dilekçenin son derece resmi ve açık bir dil ile yazılması gerekmektedir.


Son Güncelleme: 01.09.2020 13:04
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