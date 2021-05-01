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Anneler Günü’ne özel hediyelik teknolojik ürünler

Anneler Günü yaklaşıyor. Bundan dolayı birçok vatandaşımız annesine hediye almak için arayışlara başladı. Anneler Günü’ne özel hediyelik teknolojik ürün alabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:45
Anneler Günü’ne özel hediyelik teknolojik ürünler
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24 Mayısıs 2021 tarihi anneler günü olarak kutlanacak. Anneler günü yaklaşmaya başladı. Bundan dolayı birçok vatandaşımız annesine hediye almak için intenet üzerinden arayışlara başladı. Anneler Günü’nde annenize teknolojik bir ürün alabilirsiniz. Çünkü annelerimiz en zor şartlarda bizi büyüten insanlardır. Dolayısıyla her şeyin en iyisini hak etmektedirler.

Anneler Günü’nde Teknolojik Hediye

Onları bu özel günde mutlu etmek için en özel hediyeleri almalısınız. Bu açıdan annenize özel bir video hazırlayabilirsiniz. Eğer annenizin yanında olamayacaksanız, uzak mesafeler aranıza girmiş olsa bile videolu arama yöntemi ile onları mutlu edebilirsiniz.

Annenize kablosuz kulaklık alabilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar 1099 Türk Lirası olarak satılmaktadır. Ayrıca akıllı saat alabilirsiniz. Bunun yanında saç kurutma makinesi ve saç düzleştirici alabilirsiniz. Ayrıca Samsung tablet alabilirsiniz. Sosyal medya kullanan annelerinize iPhone 12 mini alabilirsiniz. Onun fiyatı 10.000 Türk Lirası olarak gösterilmektedir. Samsung tablet fiyatı 2300 Türk Lirası’dır. Saç kurutma makinesi ise 2999 Türk Lirası olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı saatler 420 Türk Lirası üzerinden satılıyor. Bu özel hediyeler sayesinde anneler gününde annenizi çok mutlu edebilir ve onu çok sevdiğinizi gösterebilirsiniz.




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüTeknolojik ürünler
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