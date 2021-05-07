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Anneler Gününde çiçekçiler açık mı?

Hayatımızda artık yer etmiş bulanan covid-19’a karşı sürekli önlemler alam bulunmaktayız. Son olarak aldığımız en büyük önlemlerden biriside tam kapanma süreci oldu. 29 Nisan tarihinden bu yana devam eden bu süreç 17 Mayıs’ ta son bulacak. Bu kapanmaya yönelik bazı özel günlerinde için dahil edilmesi akıllarda da birtakım sorular getirmekte. Başımızın tacı olan annelerimizin özel günü olarak bilinen anneler günü bu sürecin içinde bulunmakta. Peki, anneler gününde çiçekçiler açık olacak mı? sorusunun cevabını İçişleri bakanlığı verdi bizde sizler için haberimizde derledik...

07 Mayıs 2021 Cuma 16:10
Anneler Gününde çiçekçiler açık mı?
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Anneler gününde çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinde, korona virüs ile mücadele kapsamında tam kapanmaya yönelik oluşturduğu soru bloklarının içinde yer alan anneler gününde çiçekçilerin açık olup olmayacağını yanıtladı. Belirtilen yanıtta şu ifadeler yer aldı: "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir"

Anneler günüyse 9 Mayıs Pazar günüdür.




Son Güncelleme: 07.05.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
Annelergünü9mayısçiçekçilerTamkapanma
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