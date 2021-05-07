Anneler gününde çiçekçiler açık mı, kapalı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinde, korona virüs ile mücadele kapsamında tam kapanmaya yönelik oluşturduğu soru bloklarının içinde yer alan anneler gününde çiçekçilerin açık olup olmayacağını yanıtladı. Belirtilen yanıtta şu ifadeler yer aldı: "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir"

Anneler günüyse 9 Mayıs Pazar günüdür.