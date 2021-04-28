Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?

17 günlük kapanmaya saatler kala vatandaşlarımız eksiklerini birbir tamamlamaya devam ediyor. Bazı firmalar bu süre zarfında tamamen açık olacakken bazı firmalar hiçbir ticari faaliyette bulanamayacaklar.

günleri içerisinde'ne denk gelmesi annesine hediye alacakların aklına takılan bir soru var. Bu zaman içerisindeaçık olacak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bu duruma ait muafiyet var mı? İşte ayrıntılar.

Çiçek satan yerler bu kapanma döneminde anneler gününde 8-9 mayıs tarihlerinde açık olacak. Sabah 10'da mesaiye başlayacak çiçekçiler akşam saat beşe kadar faaliyet gösterebilecekler. İkametinize en yakın çiçekçiye gidebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Çiçekçiler aynı zamanda saat 24.00'a kadar da evlere hizmet verecek.