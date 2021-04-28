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Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?

Salgınla mücadele kapsamında tam kapanmaya giden Türkiye yarın akşam yani 29 Nisan perşembe akşamından 17 Mayısıs'a kadar yani bayram sonuna kadar tam olarak kapanacak. Tam kapanmada bazı firmalar açık yada kapalı olacak. En çok merak edilen ise Anneler Günü'nde çiçekçilerin açık olup olmayacağı. Anneler gününde çiçekçiler açık mı? İşte detaylar.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:39
Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?
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17 günlük kapanmaya saatler kala vatandaşlarımız eksiklerini birbir tamamlamaya devam ediyor. Bazı firmalar bu süre zarfında tamamen açık olacakken bazı firmalar hiçbir ticari faaliyette bulanamayacaklar.

Tam kapanma günleri içerisinde Anneler Günü'ne denk gelmesi annesine hediye alacakların aklına takılan bir soru var. Bu zaman içerisinde çiçekçiler açık olacak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bu duruma ait muafiyet var mı? İşte ayrıntılar.

Çiçek satan yerler bu kapanma döneminde anneler gününde 8-9 mayıs tarihlerinde açık olacak. Sabah 10'da mesaiye başlayacak çiçekçiler akşam saat beşe kadar faaliyet gösterebilecekler. İkametinize en yakın çiçekçiye gidebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Çiçekçiler aynı zamanda saat 24.00'a kadar da evlere hizmet verecek.




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:39
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Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaçiçekçilerAnneler Günü
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