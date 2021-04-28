Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?

17 günlük kapanmaya saatler kala vatandaşlarımız eksiklerini birbir tamamlamaya devam ediyor. Bazı firmalar bu süre zarfında tamamen açık olacakken bazı firmalar hiçbir ticari faaliyette bulanamayacaklar.
Çiçek satan yerler bu kapanma döneminde anneler gününde 8-9 mayıs tarihlerinde açık olacak. Sabah 10'da mesaiye başlayacak çiçekçiler akşam saat beşe kadar faaliyet gösterebilecekler. İkametinize en yakın çiçekçiye gidebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Çiçekçiler aynı zamanda saat 24.00'a kadar da evlere hizmet verecek.
Son Güncelleme: 28.04.2021 20:39