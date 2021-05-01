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Anneler Gününde çiçekçi dükkanları açık mı, çalışacak mı?

Anneler Gününe sayılı günler kala pek çok kişi çiçekçilerin açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Vatandaşlar, Anneler Gününde çiçekçi dükkanları açık mı, çalışacak mı? sorularını araştırmaya başladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:17
Anneler Gününde çiçekçi dükkanları açık mı, çalışacak mı?
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9 Mayısıs 2021 tarihinde kutlanacak olan Anneler Günü’nde çiçekçilerin açık olmayacağı merak edilmeye başlandı. Annelerinin anneler gününü çiçek alarak kutlamak isteyen pek çok kişi çiçek satışı yapılan işletmelerin açık olmayacağını araştırmaya başladı.

29 Nisan 2021 tarihinde başlayan ve 17 gün geçerli olacak tam kapanmaya denk gelen anneler günü merak ediliyor. Özellikle çiçekçiler merak edilmeye başlarken anneler gününde çiçekçilerin açık olup olamayacağı merak ediliyor.

Anneler Günü’nde çiçekçiler açık olacak mı?

9 Mayısıs 2021 tarihine denk gelen Anneler Günü Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi ve Pazar günleri pek çok işletme kapalı olurken İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte saat 10.00’da açılırken saat 17.00’da kapanacak denildi.

Aynı zamanda çiçekçiye gidemeyen vatandaşlar online olarak çiçek alışverişi yapabilecekler. Online alışverişler saat 10.00 – 24.00’a kadar devam edecek.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:17
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