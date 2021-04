Anneler Günü şiirleri; En güzel, en anlamlı, duygusal, 2,3,4,5,6 kıtalı Anneler Günü şiirleri

Anneler Gününe günler kala Anneler gününde annesine sevgisini ifade etmek isteyen kişiler en güzel Anneler Günü şiirlerini araştırmaktadır. Bu özel günde her an yanımızda olan, sevgisini her daim hissettiren annelerini sevindirmek, duygularını ifade etmek isteyen kişiler Anneler Günü şiirlerini annelerine okumaktadır. Anneler Günü'nde annesine sevgisini hissettirmek isteyen evlatlar Anneler Günü şiirlerini merak etmektedir. Peki Anneler Günü ne zamana denk geliyor? İşte Anneler Gününe özel en anlamlı, en duygusal Anneler Günü şiirleri..

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü her yıl Mayısıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü 9 Mayısıs’a denk gelmektedir.

En güzel Anneler Günü şiirleri

EN SICAK ŞEY

Bilir misin Emel kardeş,

En sıcak şey ne dünyada?

Ne güneştir, ne de ateş!...

Biri dedi dün rüyada:

"Şunu öğren,şunu bil ki,

Her sevginin tek sahibi

En sıcak şey bu dünyada:

Anne kalbi! Anne kalbi!"

ANNEM

Bağım olsa,bahçem olsa

İpek kumaş bohçam olsa.

Sabah olsa, akşam olsa

Annem gitmese yanımdan.

Her zaman baksam yüzüne,

Uyurum yatsam dizine.

Rastlamadım kem sözüne

Sesi çıkmaz kulağımdan.

Bir sözünü iki etmem,

Canımı verir incitmem,

Annemsiz cennete gitmem

Onu severim canımdan....

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

SAKLA BENİ ANNE

Sen ninni söylerken anne

Ak güvercinler evimize

Gelinböcekleri konuyor

Saçımın tellerine

Sen masal söylerken anne

Mor menekşeler açıyor sesinde

Yüzünden kalkan kelebekler

Yavaşça konuyor kirpiklerime

Sen ninni söylerken anne

Başucumda mı uykum

Yastığımın altında mı

Söyle girsinler gözlerime

Söyle şu kedilere anne

Miyavlamasınlar eğri büğrü

Oyuncağımı korkutmasınlar

Girmesinler düşüne

Yumuyor gözlerimi gizli bir el

Yüzünü göremiyorum anne

Sar beni sakla beni

Sıcak sevgiler içine

Tavan nere gitti anne

Nere gitti evimizin duvarları

Daya ellerini anneciğim

Kediler düşmesin üstüme

ANNE

Her gece başucumda

Ninni söyleyen sendin

beni uyutmak için

Hiç uyumazdın kendin

Gözümü yaşlı görsen

İçin sızlar derinden

Seni birazcık üzsem

Aklım çıkar yerinden.

Kalbimde iki köşe

Borçluyum Yaradana

Bunlardan biri sana

Öteki de vatana

ANNE

Nice günler kucağında yaşadım,

Ninniler söyledin, beni okşadım,

Her şeyim sendin, kolum kanadım,

Uzat ellerinden öpeyim anne.

Gözyaşlarını istiyor taşmak,

Evrende boştur, sensiz yaşamak,

Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,

Uzat ellerinden öpeyim anne.

ANNEM

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem.

ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

CANIM ANNEM

Yemeyip de yediren,

Giymeyip de giydiren,

Her an bizi düşünen

Canım annem, gül annem.

Kol açıp, kanat geren,

Ömrünü bize veren,

Biz gülünce sevinen

Canım annem, gül annem.