Anneler Günü şiirleri; En güzel, en anlamlı, duygusal, 2,3,4,5,6 kıtalı Anneler Günü şiirleri

Anneler Gününe günler kala Anneler gününde annesine sevgisini ifade etmek isteyen kişiler en güzel Anneler Günü şiirlerini araştırmaktadır. Bu özel günde her an yanımızda olan, sevgisini her daim hissettiren annelerini sevindirmek, duygularını ifade etmek isteyen kişiler Anneler Günü şiirlerini annelerine okumaktadır. Anneler Günü'nde annesine sevgisini hissettirmek isteyen evlatlar Anneler Günü şiirlerini merak etmektedir. Peki Anneler Günü ne zamana denk geliyor? İşte Anneler Gününe özel en anlamlı, en duygusal Anneler Günü şiirleri..
Anneler Günü ne zaman?
Anneler Günü her yıl Mayısıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü 9 Mayısıs’a denk gelmektedir.
En güzel Anneler Günü şiirleri
EN SICAK ŞEY
Bilir misin Emel kardeş,
En sıcak şey ne dünyada?
Ne güneştir, ne de ateş!...
Biri dedi dün rüyada:
"Şunu öğren,şunu bil ki,
Her sevginin tek sahibi
En sıcak şey bu dünyada:
Anne kalbi! Anne kalbi!"
ANNEM
Bağım olsa,bahçem olsa
İpek kumaş bohçam olsa.
Sabah olsa, akşam olsa
Annem gitmese yanımdan.
Her zaman baksam yüzüne,
Uyurum yatsam dizine.
Rastlamadım kem sözüne
Sesi çıkmaz kulağımdan.
Bir sözünü iki etmem,
Canımı verir incitmem,
Annemsiz cennete gitmem
Onu severim canımdan....
ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yavaşça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Başucumda mı uykum
Yastığımın altında mı
Söyle girsinler gözlerime
Söyle şu kedilere anne
Miyavlamasınlar eğri büğrü
Oyuncağımı korkutmasınlar
Girmesinler düşüne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
Sıcak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarları
Daya ellerini anneciğim
Kediler düşmesin üstüme
ANNE
Ninni söyleyen sendin
beni uyutmak için
Hiç uyumazdın kendin
Gözümü yaşlı görsen
İçin sızlar derinden
Seni birazcık üzsem
Aklım çıkar yerinden.
Kalbimde iki köşe
Borçluyum Yaradana
Bunlardan biri sana
Öteki de vatana
ANNE
Nice günler kucağında yaşadım,
Ninniler söyledin, beni okşadım,
Her şeyim sendin, kolum kanadım,
Uzat ellerinden öpeyim anne.
Gözyaşlarını istiyor taşmak,
Evrende boştur, sensiz yaşamak,
Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,
Uzat ellerinden öpeyim anne.
ANNEM
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem.
ANNE
Ağaç olsan
Dal olurum anne
Yaprak olurum
Sana gelirim
Deniz olsan
Sel olurum anne
Irmak olurum
Sana gelirim
Bahçe olsan
Gül olurum anne
Toprak olurum
Sana gelirim
Güneş olsan
Yol olurum anne
Bayrak olurum
Sana gelirim
CANIM ANNEM
Yemeyip de yediren,
Giymeyip de giydiren,
Her an bizi düşünen
Canım annem, gül annem.
Kol açıp, kanat geren,
Ömrünü bize veren,
Biz gülünce sevinen
Canım annem, gül annem.