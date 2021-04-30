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Anneler Günü nasıl çıktı, kim çıkardı? Anneler günü tarihçesi

Her yıl Mayısıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanmaktadır. Vatandaşlar Anneler Günü'nün ne zaman ortaya çıktığını ve ilk kim tarafından kutlanmaya başladığını merak etmektedir.

30 Nisan 2021 Cuma 16:45
Anneler Günü nasıl çıktı, kim çıkardı? Anneler günü tarihçesi
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Bu yıl 9 Mayısıs günü Anneler Günü’ne denk gelmektedir. Bu özel günde evlatlar Annelerini anmakta, ona hediyeler vermektedir. Peki Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler günü ilk ne zaman kutlandı?

Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

Anneler günü 1908 yılında Anna Jarvis tarafından ortaya çıkarılmıştır. 1864 yılında dünyaya gelen Anna Jarvis 1902’de babasını 1905 yılında ise annesini kaybetmiştir. Annesini kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşayan Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümünde arkadaşları ile Anneler Günü kutlama fikrini ortaya atmış ve bu fikir 1914 yılında kongrenin de onayı ile Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Jarvis, Anneler Günü’nün kapitalist bir düzene dönüşmemesi için oldukça mücadele etse de bu savaşı kazanamamıştır.

Anneler günü mesajları:

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:45
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