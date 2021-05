Her senenin Mayısıs ayına denk gelen anneler gününün 2021 yılının Mayısıs ayının kaçıncı pazarına denk geldiği herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Anneler Günü Mayısıs ayının kaçıncı pazarı?

Hemen hemen her yıl Mayısıs ayında kutlanan anneler günü son günlerde yaşanan koronavirüs salgınından dolayı vakaların artışa geçmesinden dolayı evlerde kutlanacak. Nisan ayının bitmesinin ardından anneler günüyle ilgili araştırmalar her geçen gün daha da artışa geçti. Her sene Mayısıs ayının ikinci haftası Anneler Günü olarak kutlanırken tam tarihini öğrenmek isteyenler anneler gününün tarihini araştırıyorlar. Dünya genelinde farklı günlerde kutlanan Anneler günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayısıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayısıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

Anneler Gününün Geçmişi

Anneler Günü’nün nereden ortaya çıktığı konusunda pek çok rivayet bulunuyor. Bunlardan en çok bilineni ise ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan öğretmen Anna Jarvis adındaki bir kadının, 1905 senesinde ölen annesi için her yıl kutlama yapmak istemesidir. Bu kutlama ilk defa, 1908 senesinde bir okulda 407 çocukla ve anneleriyle beraber yapılmıştır. Anna Jarvis’in bu girişimi, temsilciler meclisince uygun görülmeyerek resmi bir şey olmamıştır. Ana Jarvis bu durumu, medya ve politikacıların ileri gelen isimleriyle paylaşmış, bu çabalarının sonucunda 1914 senesinin ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gözlemleyen Anna Jarvis, davalar açmış ancak hiçbirini kazanamamıştır.

Diğer yandan Anneler Günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de önemli bir yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde birçok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna vermiş oldukları yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa’nın doğumundan 250 sene öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutlamaktaydılar.