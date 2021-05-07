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Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?

Mayıs ayına girdiğimiz bu günlerde Anneler Günü yaklaşırken aynı zamanda birçok kişiyi de Anneler Günü kutlaması heyecanı sardı. Pandemi sürecinden dolayı bu yıl da ne yazık ki Anneler Günü biraz buruk geçecek gibi. Çoğu insan Pandemi şartlarından dolayı tam kapanma döneminde annesine sarılamayacak hatta hediyesini bile veremeyecek. Bu önemli günde kutlama zamanı yaklaştığından dolayı en çok sorulan soru da 'Anneler Günü Mayıs ayının kaçında? Bu Pazar mı kutlanacak?' şeklidedir. İşte bütün detaylar..

07 Mayıs 2021 Cuma 21:53
Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?
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Anneler Günü Mayıs ayının kaçında kutlanıyor? İlk ne zaman Anneler Günü kutlaması yapıldı?

Anneler Günü kutlaması için geri sayım başladı. Hayatımızın en güzel ve en özel varlığı olan annelerimize bu özel günde en güzel mesajları iletebilmek için heyecan doruklarda. Anneler Günü’nün tam tarihini hatırlamakta sorun yaşayanlar da ‘Anneler Günü Mayıs ayının kaçında kutlanıyor? İlk ne zaman Anneler Günü kutlaması yapıldı?’ şeklinde sorular soruyor ve yanıt aramaya koyuluyorlar.

 Peki Anneler Günü Mayıs ayının kaçında kutlanıyor?

Her sene mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler Günü bu sene de 9 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor.

İlk ne zaman Anneler Günü kutlaması yapıldı?

Seneler önce Amerika Birleşik Devletlerinin Virginia eyaletinde yaşamakta olan Anna Jarvis isimli kadının 1905 senesinde hayatını kaybeden annesi için her sene kutlama yapmak istemesi ile ortaya çıkmıştır. Söylentilere göre Anneler Günü kutlaması ilk kez 1908 senesinde 407 çocuk ve annenin bir araya gelmesi ile yapılmıştır. O dönemde yapılan bu kutlama herkes tarafından çok büyük bir ilgi gördü ve farklılığa neden oldu ve takvimler 1914 senesini gösterdiğinde bu dönem tamamen resmiyet kazanmış oldu. Yıllar geçtikçe bu kutlamanın bir ticari işe dönüştüğünü fark eden Anna bu konuda çok fazla mücadele vererek mahkemeye başvuruda bulunup çok sayıda dava açtı fakat açılan bu davaların hepsi yanıtsız kaldı.

Başka bir söylentiye göre de anneler günü, Yunan mitolojisinde yer alan birçok tanrı ve tanrıçanın da annesi kabul edilen Rhea onuruna verilen yıllık ilkbahar festivalleri kutlaması ile başladığıdır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerinde Hz. İsa’nın doğumundan 250 yıl önce ana tanrıça olarak kabul edilen Kibele için anneler gününü kutlarlar ve o gün Kibele’yi anarlardı. Anneler günü yakın dönemde ise ilk önce Amerika Birleşik Devletlerinde kutlanmaya başlandı ve resmi olarak orada kayıtlara geçti.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:53
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Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüMayıs AyıKutlama
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