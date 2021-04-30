İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Anneler günü hediyesi ne alabilirim? Anlamlı ve güzel Anneler Günü hediye önerileri

Mayısıs ayına sayılı günler kala Anneler Günü için hazırlıklar başladı. Bu dünyadaki en değerli varlığımız olan annemiz için onları mutlu edebilecek anlamlı ve güzel hediyeler araştırılmaya başlandı. Anneler gününde ne alınabilir? Anneler gününde ne hediye alabilirim? Soruları araştırılmaya başlandı.

30 Nisan 2021 Cuma 20:09
Anneler günü hediyesi ne alabilirim? Anlamlı ve güzel Anneler Günü hediye önerileri
Takip Et:

Bu sene Anneler Günü tam kapanma sürecine denk geldi. Koronavirüs salgınından dolayı ülke çapında uygulanan tam kapanma herkesi evlerine kapadı. İntenetten anneler günü için araştırmalar başladı. Çoğu kişi anneler günü için neler alabileceğini büyük bir merakla araştırmaya başladı.

Anneler Günü hediyesi ne alabilirim?

Ülkemizde Anneler Günü 9 Mayısıs gününde kutlanmaktadır. Bu anlam içeren günde annenize alabileceğiniz birçok hediye bulunmaktadır.

En anlamlı, en güzel anneler günü hediyeleri




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüHediyeAnne9 Mayıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ve çıktı alma linki
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ve çıktı alma linki
Alkol yasağı kalktı mı? Tekel bayileri alkol satışı yapılacak mı?
Alkol yasağı kalktı mı? Tekel bayileri alkol satışı yapılacak mı?
Özel araçla işe gitmek ve seyahat yasak mı?
Özel araçla işe gitmek ve seyahat yasak mı?
Tekel büfeleri açık mı, yasakta büfeler ve tekeller açık mı?
Tekel büfeleri açık mı, yasakta büfeler ve tekeller açık mı?
On Numara 30 Nisan 2021 sonuçları, bilet sorgulama
On Numara 30 Nisan 2021 sonuçları, bilet sorgulama
2021 Anneler Günü tarihi Mayısısın kaçında? Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2021 Anneler Günü tarihi Mayısısın kaçında? Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Popüler Haberler

Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Anneler günü hediyesi ne alabilirim? Anlamlı ve güzel Anneler Günü hediye önerileri
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı!
Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisindeki Perihan karakteri kimdir? Demet Akbağ nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda dizisi Sefer karakterini kim canlandırıyor? Yiğit Özşener biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda canlı izle - TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma
Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölüm
Fox TV HD izle! 30 Nisan Cuma Son Yaz yeni bölüm 18. bölüm tek parça izle!
2021 Fitre ve fidye aynı mıdır, aralarındaki fark nedir?
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Steam indirim tarihleri belli oldu mu? Steam'da Altın Hafta (Golden WEEK ) kampanyası indirim tarihi belli oldu
Yasak Elma dizisinde Cansu karakterine Nilperi Şahinkaya hayat veriyor
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy yer aldığı dizi ve film yapımları
İnternet olmadan whatsapp kullanılır mı? İnternet olmadan whatsapp kullanımı
Seni Çok Bekledim dizisindeki Kadir karakteri kimdir? Özcan Deniz nereli, yaşı kaç?
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ve çıktı alma linki
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.