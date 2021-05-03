Anneler Günü en güzel, farklı, duygusal, kısa, uzun, 2,3,4,5,6 kıtalı şiirleri

Bu yıl 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için okunacak en güzel şiirler araştırılmaya devam ediyor. Anneler Günü için en anlamlı, en güzel ve 2,3,4,5,6 kıtalı şiirlere haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.
Annem
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
Anneciğim
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!
Anne Sevgisi
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
Anne
Senin sesini
senin kokunu özledim anne
Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.
Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yüreten,
Sen değilmiydin,
Cennet Annem
Annem benim biriciktir,
Cennet kendisiyle özdeştir,
Annem hiç üzülmesin derim,
Ben annemi her şeyden çok severim.
Anneler, anneler, cefakar anneler,
Çocukları için her şeyi veren anneler,
Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,
Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem.
En sıcak şey
Bilir misin Emel kardeş,
En sıcak şey ne dünyada?
Ne güneştir, ne de ateş!...
Biri dedi dün rüyada:
"Şunu öğren,şunu bil ki,
Her sevginin tek sahibi,
En sıcak şey bu dünyada:
Anne kalbi! Anne kalbi!"
Annem
Bağım olsa,bahçem olsa
İpek kumaş bohçam olsa.
Sabah olsa, akşam olsa
Annem gitmese yanımdan.
Her zaman baksam yüzüne,
Uyurum yatsam dizine.
Rastlamadım kem sözüne
Sesi çıkmaz kulağımdan.
Bir sözünü iki etmem,
Canımı verir incitmem,
Annemsiz cennete gitmem
Onu severim canımdan....
Anne
Her gece başucumda
Ninni söyleyen sendin
beni uyutmak için
Hiç uyumazdın kendin
Gözümü yaşlı görsen
İçin sızlar derinden
Seni birazcık üzsem
Aklım çıkar yerinden.
Kalbimde iki köşe
Borçluyum Yaradana
Bunlardan biri sana
Öteki de vatana
Anne
Nice günler kucağında yaşadım,
Ninniler söyledin, beni okşadım,
Her şeyim sendin, kolum kanadım,
Uzat ellerinden öpeyim anne.
Gözyaşlarını istiyor taşmak,
Evrende boştur, sensiz yaşamak,
Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,
Uzat ellerinden öpeyim anne.