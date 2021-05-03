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Anneler Günü en güzel, farklı, duygusal, kısa, uzun, 2,3,4,5,6 kıtalı şiirleri

2021 yılı Anneler Gününe kısa bir zaman kaldı. Bu sebepten insanlar Anneler Günü ile ilgili şiirlere oldukça ilgi gösteriyor. Her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 9 mayısta kutlanacak. Anneler Gününü kutlamak için en güzel şiirler araştırılmaya devam ediyor. İşte en güzel ve en farklı Anneler Günü şiirleri…

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:45
Anneler Günü en güzel, farklı, duygusal, kısa, uzun, 2,3,4,5,6 kıtalı şiirleri
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Bu yıl 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için okunacak en güzel şiirler araştırılmaya devam ediyor. Anneler Günü için en anlamlı, en güzel ve 2,3,4,5,6 kıtalı şiirlere haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Annem

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

Anneciğim

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!

Anne Sevgisi

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

Anne

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yüreten,

Sen değilmiydin,

Benim güzel annem.

Cennet Annem

Annem benim biriciktir,

Cennet kendisiyle özdeştir,

Annem hiç üzülmesin derim,

Ben annemi her şeyden çok severim.

Anneler, anneler, cefakar anneler,

Çocukları için her şeyi veren anneler,

Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,

Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem.

En sıcak şey

Bilir misin Emel kardeş,

En sıcak şey ne dünyada?

Ne güneştir, ne de ateş!...

Biri dedi dün rüyada:

"Şunu öğren,şunu bil ki,

Her sevginin tek sahibi,

En sıcak şey bu dünyada:

Anne kalbi! Anne kalbi!"

Annem

Bağım olsa,bahçem olsa

İpek kumaş bohçam olsa.

Sabah olsa, akşam olsa

Annem gitmese yanımdan.

Her zaman baksam yüzüne,

Uyurum yatsam dizine.

Rastlamadım kem sözüne

Sesi çıkmaz kulağımdan.

Bir sözünü iki etmem,

Canımı verir incitmem,

Annemsiz cennete gitmem

Onu severim canımdan....

Anne

Her gece başucumda

Ninni söyleyen sendin

beni uyutmak için

Hiç uyumazdın kendin

Gözümü yaşlı görsen

İçin sızlar derinden

Seni birazcık üzsem

Aklım çıkar yerinden.

Kalbimde iki köşe

Borçluyum Yaradana

Bunlardan biri sana

Öteki de vatana

Anne

Nice günler kucağında yaşadım,

Ninniler söyledin, beni okşadım,

Her şeyim sendin, kolum kanadım,

Uzat ellerinden öpeyim anne.

Gözyaşlarını istiyor taşmak,

Evrende boştur, sensiz yaşamak,

Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,

Uzat ellerinden öpeyim anne.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:45
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