Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu

Türkiye'ye üzen olay geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yaşanmıştı.

Kentte telefon dükkanı işleten İlkay Tokkal kendi evinde eşi Emel Tokkal ve 4 yşındaki çocukları Doruk kendi evlerinde vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin zanlısını araştıran polis yürüttüğü titiz çalışma sonrasında zanlıyı tespit etti.

CİNAYET ZANLISI ESKİ ORTAK ÇIKTI

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'u vahşice bıçaklayarak öldüren zanlı İlkay Tokkal'ın eski ortağı 33 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa çıktı.

Boğa, eşi ve diğer şüpheli 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Olayın aydınlatmak için yoğun çalışan polis ekipleri çevreki tüm kameraları incelemiş ve binaya giren çıkan herkesi yakın takibe almıştı.