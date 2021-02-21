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Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu

Eskişehir'e geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları kendi evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayı araştıran polisi cinayetler işleyen kişinin eski ortak Mehmet Şerif Boğa olduğunu belirledi.

21 Şubat 2021 Pazar 11:57
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
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Türkiye'ye üzen olay geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yaşanmıştı.

Kentte telefon dükkanı işleten İlkay Tokkal kendi evinde eşi Emel Tokkal ve 4 yşındaki çocukları Doruk kendi evlerinde vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin zanlısını araştıran polis yürüttüğü titiz çalışma sonrasında zanlıyı tespit etti.

CİNAYET ZANLISI ESKİ ORTAK ÇIKTI

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'u vahşice bıçaklayarak öldüren zanlı İlkay Tokkal'ın eski ortağı 33 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa çıktı. 

Boğa, eşi ve diğer şüpheli 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 

Olayın aydınlatmak için yoğun çalışan polis ekipleri çevreki tüm kameraları incelemiş ve binaya giren çıkan herkesi yakın takibe almıştı.

 

 

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 11:57
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Anahtar Kelimeler:
CinayetİLKAY EMEL TOKKAL CİNAYETİEskişehir
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