Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu

Türkiye'ye üzen olay geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yaşanmıştı.
Kentte telefon dükkanı işleten İlkay Tokkal kendi evinde eşi Emel Tokkal ve 4 yşındaki çocukları Doruk kendi evlerinde vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin zanlısını araştıran polis yürüttüğü titiz çalışma sonrasında zanlıyı tespit etti.
CİNAYET ZANLISI ESKİ ORTAK ÇIKTI
İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'u vahşice bıçaklayarak öldüren zanlı İlkay Tokkal'ın eski ortağı 33 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa çıktı.
Olayın aydınlatmak için yoğun çalışan polis ekipleri çevreki tüm kameraları incelemiş ve binaya giren çıkan herkesi yakın takibe almıştı.
Son Güncelleme: 21.02.2021 11:57