Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha

Mersin Tarsus ilçesinde hayatını sürdüren 37 yaşındaki Murat Karabulut geçtiğimiz haftalarda korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı ve testi pozitif çıkan Karabulut'un temas ettiği anne Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da korona virüs testi yapıldı.Karabulut ailesinden anne ve kızın durumu ağırlaşınca acil olarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Tedavisine burda devam edilen Murat Karabulut yaklaşık 1 hafta önce hayatını hastalık sebebiyle kaybetti. 2 gün sonra ise anna Fadima Karabulut hayata daha tutunamadı.

Karabulut ailesinin yönetici olan kızı Selda Karabulut ise dün hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızının cansız bedenleri, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Ailenin diğer kızı Şehriban Bircan'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

HAMİLE BUKET KARABULUT BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Son 10 gün içinde eşini, eşinin kardeşini ve annesini kaybeden ailenin diğer ferdi 7 aylık Buket Karabulut yaşanan bu süreçte dün fenalaştı ve özel bir hastaneye kaldırıldı.Genç kadının bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi.