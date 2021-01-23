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Anne oğul hastaneye giderken kaza geçirdi! Anne hayatını kaybetti

Denizli'de 62 yaşındaki Ali Gürtekin'in sürücüsü olduğu araç sabah saatlerinde hastaneye gittiği esnada Gürtekin'in bir anlık dikkatsizliği sonucu araç hakimiyeti kaybetti ve savrularak takla attı. Kazada Gürtekin'in yanında bulunan annesi 83 yaşındaki anne Ayşe Gürtekin hayatını kaybetti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 15:26
Anne oğul hastaneye giderken kaza geçirdi! Anne hayatını kaybetti
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1 kişinin öldüğü, 1 kişininde yaralandığı feci trafik kazası sabah saatlerinde Denizli Çal ilçesinde meydana geldi.

İlçede yaşayan 62 yaşındaki Ali Gürtekin ve annesi 83 yaşındaki Ayşe Gürtekin sabah erken saatlerde hastaneye gitmek için kendi araçlarıyla yola çıktı. Ali Gürtekin'in sürücüsü olduğu özel otomobil Deniz Çal karayolunda seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç takla atarak durabildi. Kaza esnasında anne Gürtekin, araç içinden dışarıya fırladı.

ANNE YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık personeli yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı fakat yaşlı kadın yolda hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Gürtekin'in ise hemen Denizli Devlet hastanesine kaldırdıldı ve tedavi altına alındı.Anne Gürteki’nin cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 15:26
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Anahtar Kelimeler:
Anne OğulKazaTrafik Kazası
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