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Anne ile kızın akıllara durgunluk veren ölümü! Cam ve kapıları folyo ile kapattılar...

Antalya'da, kimselerin akıl erdiremediği bir dehşete tanıklık edildi meydana geldi. Evinin pencere camlarını ve kapısını folyoyla kaplayarak, yatak odasının içinde mangalda kömür yakan Nuray A. (52) ile kızı Melis D.'nin (30) cansız bedenlerine erişildi. Detaylar haberimizde...

06 Mayıs 2021 Perşembe 22:44
Anne ile kızın akıllara durgunluk veren ölümü! Cam ve kapıları folyo ile kapattılar...
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Antalya Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak´ta bulunan bir apartmanın 3. katında insanın kanını donduracak türden bir olaya tanıklık edildi. Nuray A. (52) ile beraber yaşayan kızı Melis D.´ye (30) ulaşamayan komşuları, gece yarısı polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Hareketsiz yatarken bulundular

İhbarın ardından gelen polis, eve girdiklerinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken gördü. Çağırılan 112 ambulans ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde, Nuray A. ile Melis D.´nin hayatını kaybettiği görüldü.

Cenazeleri adli tıpa gönderildi

Karbonmonoksit gazı yüzünden zehirlendiği belirlenen Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

"Olay basına yansımasın" notu bıraktılar

Kapıların ve pencere camlarının folyoyla kapatması sonrasında yatak odasında mangalda kömür yakan anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notun içeriğinin, basına yansımasının istemediklerini yazdığı açıklandı.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 22:44
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFolyaMangalAnneKızMuratpaşa
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