Anne ile kızın akıllara durgunluk veren ölümü! Cam ve kapıları folyo ile kapattılar...

Antalya Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak´ta bulunan bir apartmanın 3. katında insanın kanını donduracak türden bir olaya tanıklık edildi. Nuray A. (52) ile beraber yaşayan kızı Melis D.´ye (30) ulaşamayan komşuları, gece yarısı polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Hareketsiz yatarken bulundular

İhbarın ardından gelen polis, eve girdiklerinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken gördü. Çağırılan 112 ambulans ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde, Nuray A. ile Melis D.´nin hayatını kaybettiği görüldü.

Cenazeleri adli tıpa gönderildi

"Olay basına yansımasın" notu bıraktılar

Karbonmonoksit gazı yüzünden zehirlendiği belirlenen Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Kapıların ve pencere camlarının folyoyla kapatması sonrasında yatak odasında mangalda kömür yakan anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notun içeriğinin, basına yansımasının istemediklerini yazdığı açıklandı.