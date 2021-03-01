Anlam ve çeşitliliği ile en güzel kız isimleri 2021 Kuran’da geçen kız bebek isimleri

Kuran-ı Kerim'de geçen ve en çok tercih edilen kız isimleri

Ahsen:

Firdevs:

Kevser:

Merve:

Meryem:

Şevval:

Amine:

Azra:

Belinay:

Zümra:

Nüha:

Ayşe:

Fatma:

Zeynep:

Çocuk sahibi olacak ebeveynler bebeklerinin cinsiyeti belli olduktan sonra bebeklerine verecek isimleri araştırmaya başladılar. Bebeklerine isim verirken Kuran-ı Kerim'de geçen isimleri daha çok tercih etmektedirler. Kız bebeği olacak ebeveynler genellikler sahabe isimlerini bebeklerine koymak isterler.Kuran-ı Kerim'de Tin suresinde geçen Ahsen-i takvim kelimesinden gelir. Çok güzel, en güzel anlamındadır.Kuran-ı Kerim'de Bakara suresinde geçen Firdevs ismi Cennet'in en yüksek derecesi demektir.Kuran-ı Kerim'de Bakara suresinde geçen Kevser ismi Cennette bir nehir, havuz anlamındadır.Mekke'deki bir dağın ismidir. Hac ve Umre ibadetleri içinde Merve ve Safa tepeleri arasında yedi defa gidip gelinir. Bu sebeple Merve ismi İslam dininde çok önemlidir.Abid yani ibadet eden kişi anlamıdır. İsa peygamberin annesinin ismidir. Hem İslam dini hem de Hristiyanlık için önemlidir.Kuran-ı Kerim'de Bakara suresinde geçen Şevval ismi parlak ve güçlü anlamındadır.Kuran-ı Kerim'de geçen Amine ismi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in annesinin ismidir. Amine inanılır ve güvenilir kişi anlamındadır.Hz. Meryem'e İsa Peygambere bakire olarak hamile kaldığı için Azra ismi verilmiştir bu yüzden hem İslam alemi hem de Hristiyanlık için önemlidir.Kuran-ı Kerim'de geçen Belinay ismi Cennette bulunan peygamber çiçeği anlamındadır.Kuran-ı Kerim'de geçen Zümra ismi iyi ahlaklı, zeki, bilgili ve güzel kadın anlamındadır.Kuran-ı Kerim'de Taha suresinde geçen Nüha ismi akıl anlamına gelmektedir.Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in eşlerinden birisinin ismidir. Rahatlığı, bolluğu ve bereketliği temsil etmektedir. Huzurlu, mutlu ve bereketli hayat gören anlamındadır. Türkiye'de tercih edilen isimler arasında ilk üç isim arasındadır.Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in son kızı olan Hazreti Fatıma'dan gelir. Çocuğunu sütten kesen kadın anlamı taşır. Saflığı, temizliği, namusu ve iffeti temsil etmektedir. Türkiye'de tercih edilen isimler arasında ilk üç isim arasındadır.Babasının süsü, mücevherler ve değerli taşlar anlamına gelen Zeynep ismi Türkiye'de tercih edilen isimler arasında ilk üç isim arasındadır.