Ankara'nın yeni otobüsleri yapılan anketle belirlenecek

ABB Meclisi’nde kredisi onay alan, 254 tanesi CNG’li, 28 tanesi de dizel olacak şekilde toplamda 282 adet yeni otobüs alımı için çıkılan ihale süreci bitti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni otobüslerin renkleri ile tasarımlarının Ankara halkı tarafından seçilmesini istiyor. EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların renk ile tasarımlar konusundaki fikirlerini 28 Mayıs’a dek basin@ego.gov.tr adresine gönderebileceklerini belirtti.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yeni otobüslerin renk ile tasarımları konusunda anket çalışması düzenlenecek. Önek tasarımların da vatandaşlar ile paylaşılacağı ilk aşamada Ankara halkından gelecek yeni tasarım önerileri komisyonun yapacağı değerlendirmede seçilecek. 2. aşamada da seçilmiş olan tasarımlar Ankara halkının beğenisine sunulduktan sonra bir anket yapılacak.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, yeni otobüslerin renk ile tasarımları ile ilgili düşüncelerini paylaşmayı isteyenler, 28 Mayıs’a dek basin@ego.gov.tr adresine A4 formatında çizim yaparak veya yazılı metin olarak iletebilecekleri belirtildi.

Önek tasarımlar şu şekilde: