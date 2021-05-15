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Ankara'daki traktör kazasında ölü ve yaralılar var

Ankara’da akıllara durgunluk veren bir kaza olayı yaşandı. Traktörün devrilmesi sonucu bazı vatandaşlarımız hayatını kaybederken en az 25 kişi yaralandı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:18
Ankara'daki traktör kazasında ölü ve yaralılar var
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Ankara’nın Haymana ilçesinde çiftçilik ile uğraşan insanları taşıyan bir traktör, devrilerek üzerinde bulunan insanlar yere düştü. Kaza sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız olduğu açıklandı. Ayrıca kazadan sonra en az 25 kişi yaralandı. Yapılan açıklamalara göre yaralı sayısının daha fazla olacağı bildiriliyor. Haymana ilçesinde insanlar genellikle çiftçilik ile uğraşmaktadır. Bundan dolayı birçok insan traktör kullanmakta ve tarlalarına traktör ile gitmektedir.

Haymana ilçesinde buğday, arpa, şekerpancarı gibi ürünler üretilmektedir. Bundan dolayı bölgede çok sayıda çiftçi vatandaşımız yaşamaktadır. Yaşanan kaza sonrasında bölgeye hızlı bir şekilde polis ve 112 acil ekipleri yönlendirildi. Aynı zamanda bölge jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge hızlı bir şekilde gelen yetkililer hayatını kaybeden kişilerin otopsi için adli tıp Kurumuna gönderilmesini isterken, yaralıların devlet hastanesine kaldırmalarını istedi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyoruz.


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:18
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraHaymana
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