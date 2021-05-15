Ankara'daki traktör kazasında ölü ve yaralılar var

Haymana ilçesinde buğday, arpa, şekerpancarı gibi ürünler üretilmektedir. Bundan dolayı bölgede çok sayıda çiftçi vatandaşımız yaşamaktadır. Yaşanan kaza sonrasında bölgeye hızlı bir şekilde polis ve 112 acil ekipleri yönlendirildi. Aynı zamanda bölge jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge hızlı bir şekilde gelen yetkililer hayatını kaybeden kişilerin otopsi için adli tıp Kurumuna gönderilmesini isterken, yaralıların devlet hastanesine kaldırmalarını istedi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyoruz.
Son Güncelleme: 15.05.2021 00:18