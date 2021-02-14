Ankara'da yol kenarında tabanca ile vurulmuş bir adamın cesedine ulaşıldı!

ilçesi Hisar Mahallesi’nde yürüyüş için çıkan vatandaş, yolun kenarında yere yığılmış birisini görmesiyle beraberve 112 ambulans ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, çevrede önlemler aldı. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrol sonrasında baş ve göğüs kısmında 3 kurşuna rastlanılan kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde ölen kinin evli ve 4 çocuk babasıolduğu tespit edildi. Polis, bölgede geniş çaplı incelemeler yaptı.vurularak canına kıyıldığı düşünülen Ramazan Yüksel’in cansız bedeni, yapılan incelemeler sonrasıAdli Tıp Kurumu’na götürüldü.