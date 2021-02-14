Ankara'da yol kenarında tabanca ile vurulmuş bir adamın cesedine ulaşıldı!

14 Şubat 2021 Pazar 14:04
Keçiören
ilçesi Hisar Mahallesi’nde yürüyüş için çıkan vatandaş, yolun kenarında yere yığılmış birisini görmesiyle beraber polis
ve 112 ambulans ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, çevrede önlemler aldı. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrol sonrasında baş ve göğüs kısmında 3 kurşuna rastlanılan kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde ölen kinin evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel
olduğu tespit edildi. Polis, bölgede geniş çaplı incelemeler yaptı. Tabancayla
vurularak canına kıyıldığı düşünülen Ramazan Yüksel’in cansız bedeni, yapılan incelemeler sonrası Ankara
Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Son Güncelleme: 14.02.2021 14:04
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