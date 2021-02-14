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Ankara'da yol kenarında tabanca ile vurulmuş bir adamın cesedine ulaşıldı!

Ankara'da bir kinin cansız bedeni dağlık alanında bulundu. Ankara’da evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel (37) dağlık bölgede yolun kenarında tabancayla vurularak canına kıyılmış şekilde bulunuldu.

14 Şubat 2021 Pazar 14:04
Ankara'da yol kenarında tabanca ile vurulmuş bir adamın cesedine ulaşıldı!
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Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi’nde yürüyüş için çıkan vatandaş, yolun kenarında yere yığılmış birisini görmesiyle beraber polis ve 112 ambulans ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, çevrede önlemler aldı. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrol sonrasında baş ve göğüs kısmında 3 kurşuna rastlanılan kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde ölen kinin evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel olduğu tespit edildi. Polis, bölgede geniş çaplı incelemeler yaptı. Tabancayla vurularak canına kıyıldığı düşünülen Ramazan Yüksel’in cansız bedeni, yapılan incelemeler sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:04
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKeçiörenPolisTabancaylaRamazanYüksel
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