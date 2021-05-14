Ankara'da traktör kazası! 4 ölü, çok sayıda yaralı var

4 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Ankara Haymana'da meydana geldi.

Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Ankara Haymana'da yolda seyir halinde olan üzerinde 25 kişinin bulunduğu römorklu traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan traktörün römorku devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde çok sayıda 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

4 kişi can verdi, 18 kişi yaralandı

Kaza bölgesine kısa süre içinde ulaşan ekipleri olay yerinde 4 kişinin can verdiğini, 18 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırılırken, 13 kişinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürerken, kaza yerindeki çalışmalar devam ediyor.