Ankara'da trafik kazası ! 8 yaralı

Akşam saatlerinde meydana gelen kaza Ankara Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Bir traktör fabrikasının işçilerini taşıyan servis minibüsü trafikte seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan tırın dorsesinden sarkan 13,5 metre uzunluğunda ve 5 metre genişlikteki tabelaya çarptı. Oluşan kaza sonucunda servis minibüsün ön kısmı tabelanın altında kalırken, araç sürücü Yücel C. ile yolculardan 7 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kazaya tanık olan çevre vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kazada yaralananlar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Gelen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

