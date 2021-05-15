Ankara'da trafik havadan denetlendi

Başkentte Ramazan Bayramı'nın 2. gününde yinekontrolleri hız kesmeden sürdürüldü. Kontroller dahilinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ekipleri Ankara’da helikopterletrafik denetimi yaptı. COVID-19 mücadele doğrultusunda kısıtlamalar sürerken trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukları minimuma çekmek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek adına yapılan uygulamada sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaları başta olacak şekilde trafikte risk oluşturabilecek durumlar için havadan kontrol sağlandı.

Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir yolu güzergahında yapılan havadan denetimde sakıncalı olarak saptanan durumlar yolun üstünde yer alan kontrol noktalarında bulunan ekiplere anlık bildirildi. Denetim süresince, yol boyunca trafik akışı havadan izlendi.