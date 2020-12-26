Ankara'da şaşırtan olay! Koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda buldular

Korona virüs ile mücadele döneminde aktif olarak sahada görevli olan filyasyon ekipleri her gün şaşırtan olaylar karşılaşmaya devam ediyor.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN KİŞİ HALAY BAŞI OLMUŞ

Ankara Altındağ'da salgın hastalık döneminde filyasyon görevinde bulunan sağlık personeli Emre Yoldaş, yaz aylarında başlayan normalleş ile birlikte düğünlerin, kına gecelerinin sokaklar yapıldığını ve vatandaşları hastalık süreci yokmuş gibi bu düğünlere katıldığını söyledi.Filyasyon görevinde olduğunda karşılaştığı bir olaydan bahseden Yoldaş, ilçede koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin tedavisi için o kişinin evine gittiklerinde , o kişiyi bir sokak düğününde halay başı olarak bulduklarını ve hemen duruma müdahale ettiklerini söyledi.

TEMASLI KİŞİ CAMİYE GİTMİŞ

Karşılaştıkları akılalmaz olaylardan bahsetmeye devam eden Yoldaş,yine kendilerini arayan ve bir koronavirüs hastası ile temaslı olduğunu ve kendisini iyi hissetmeyen bir kişinin talebi üzerine evine gittiklerinde kimseyi bulamadıklarını,aradıkları kişiyi apartmandan ayrılırken yolda camiden gelirken bulduklarını ifade etti.