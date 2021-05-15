Ankara'da piknik dönüşü korkunç kaza! 4 ölü, 18 yaralı var!

Kaza, saat 19.30 sularında ilçeye 35 km uzaklıkta olan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında yaşandı. Piknik dönüşünde olan ailelerin içinde olduğu Hamza Tan yönetiminde ki 06 DBH 74 plakalı traktörün römorku devrildi. Büyük bir facia yaşanan kaza sonucunda traktördeki çoğu kişi ters dönen traktörün altında kalırken, pek çok kişi de metrelerce savruldu. İhbar üstüne bölgeye jandarma ile çok sayıda sağlık ekibi sevk ekibi edildi. Bu sırada kaza haberini alan traktördeki kişilerin yakınları da olay yerine koştu.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, devrilen römorkun altında kalan kişiler büyük uğraşlar sonrasında kurtarıldı. Sağlık görevlileri römorkun altından çıkartılan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ile Necmiye Tan’ın (70) vefat ettiği belirlendi. Sürücü Hamza Tan’la beraber yaralanmış olan 18 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 18 kişiden 5’i taburcu oldu. 13 yaralının Ankara’da bulunan çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirildi. Jandarma kazayla alakalı soruşturmaya başladı.