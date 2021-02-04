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Ankara'da otomobilde erkek cesedi bulundu

Ankara Pursaklar'da gece saatlerinde park etmiş bir araç içinde erkek cesedi bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:40
Ankara'da otomobilde erkek cesedi bulundu
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Olay gece geç saatlerde Ankara Pursaklar'da bir arsada yaşandı.

Gelen haberlere göre Pursaklar'da gece geç saatlerde boş bir arsada park etmiş bir otomobil ve içinde hareketsiz duran bir kişi gören vatandaşlar durumu hemen polise ihbar etti.

Ekipler olay yerine intikal etti ve yapılan incelemede araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrasında 112 personeli tarafından kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olara soruşturma başlatan polis cesedin Ankara Keçiören'den iş yeri olan ve kozmetik ürünler satan Rafet Ünal'a ait olduğu, Ünal'ın alacağını tahsil etmek üzere ayrıldığını belirledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:40
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraCinayet
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