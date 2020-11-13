Ankara'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

2 kişinin can verdiği 5 kişinin ise yaralandığı trafik kazası gece geç saatlerde Başkent Ankara'da meydana geldi.

Gece geç saatlerde Ankara Samsun karayolunda Samsun istikametine doğru yolda seyir halinde olan bir otomobil, ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünü aniden kontrolü kaybetmesiyle birlikte refüje çarptı.Kazaı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler çarpışmanın etkisiyle birlikte hurdaya dönen araç içinde bulunan Pınar Deniz isimli yolcu ile araç sürücüsünün can verdiğini belirledi. Araç içinde bulunan diğer 5 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit eden sağlık personeli olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis,soruşturma başlattı.