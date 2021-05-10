Ankara'da meydana gelen feci kazada bir aile yok oldu!

Kaza, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. Otoyolun İstanbul Ankara istikametinin 43'üncü kilometresinde gerçekleşen kazada meydana geldi. Sibel Uzun'un kullandığı bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.D.'nin kullandığı TIR'a arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girerken ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin ön tarafında sıkışan Sibel Uzun ile eşi Şener Uzun'u bulundukları yerden çıkardılar. Kısa sürede olay yerinde olan sağlık ekipleri Sibel Uzun ile Şener Uzun'un kaza anında hayatlarını kaybettiğini belirlediler.

Ölen çiftin çocukları ile Sibel Uzun'un arkadaşı G.G. ağır yaralı olarak Hacettepe Hastanesine kaldırılırken yaralı çocuklardan birinin hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Sibel Uzun ve arkadaşı G.G.'nin İstanbul'da Anavutköy Devlet Hastanesi'nde çalıştıkları öğrenilirken polis kazayla ilgili bir soruşturma başlattığı ifade edildi.