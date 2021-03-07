Ankara'da koyunlar çiçek aşısından dolayı telef oldu! Besiciler İlçe Tarım Müdürlüğü'nü suçladı

Birçok hayvanın telef olması üzerine besiciler tarafından tepkiler yağmaya başladı.

Ankara’nın Bala ilçesinde yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Besici Özkan k.’nın hayvanları da telef olanların içerisinde yer alıyor. Ankara’nın yerel basın haberlerine göreyse; besici hayvanların telef olmasına sebebiyet verenin İlçe Tarım Müdürlüğü olduğu iddia edilmiş. İddia kapsamında hayvanların ölmesine neden olan durum ise hamile koyunlara yapılan aşı.

Aşıdan sonrasında hayvanların iyice kötüleşmeye başladığını dile getiren besici, bu durumdan İlçe Tarım Müdürlüğünün haberdar edildiğini lakin Müdürlük tarafından herhangi bir adım atılmadığını iddia etti.

Besicilikle uğraşan Özkan K.’nın kızı Medine K ise kuzuların ölme nedeninin anneleri tarafından beslenemediğini ve bu nedenle telef olduğunu söyledi ve yardım istedi.