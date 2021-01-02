İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Ankara'da korkunç olay! Apartman garajında 3 gencin cesedi bulundu

Ankara'da garaj olarak kullanılan bir apartmanın zemin katında yaşları 24 ila 25 arasında olan 3 gencin cansız bedenleri bulundu. Polis gençlerin egzoz gazından zehirlenmiş olabilme ihtimali üzerinde duyuyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 11:57
Ankara'da korkunç olay! Apartman garajında 3 gencin cesedi bulundu
Takip Et:

Yaşları 24 ila 25 arasında olan 3 gencin hayatını kaybettiği olay bu sabah Başkent Ankara Pursaklar'da meydana geldi.

İlçede bir apartmanda yaşayan ev sahibi Veyis Karataşoğlu sabah saatlerinde apartmanın zemin katına indiğinde garaj olarak kullanılan yerde 25 yaşındaki Halil İbrahim Altıntaş, 24 yaşındaki Burak Karakoç ve 25 yaşındaki  Hüseyin Şahinoğlu'nun yerde hareketsiz yatarken buldu. Karataşoğlu gençlerden birisininde ağzında kan göründe durumu hemen ekiplere ihbar etti.

Olay yerine hemen çok sayıda 112 sağlık personeli, polis ve itfaiye sevk edildi.Apartmana gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede garajda hareketsiz yatan 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme yapan polis ekipleri 3 gencin otomobilleriyle uğraştığı ve kapalı garajda yetersiz oksijen nedeniyle egzoz gazından zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durdu.

3 gencin cansız bedenleri yapılan ilk incelemeden sonra adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Diğer yandan olayı öğrenen gençlerin aileleri sinir krizi geçirirken,Hüseyin Şahinoğlu'nun aynı binada oturduğu, garajdaki otomobiliyle ilgilenmeyi çok sevdiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 11:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraEgzoz Gazı Zehirlenmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da
Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da
Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Magnum'dan hazzı evde yaşa ile ücretsiz 1 GB internet kampanyası
Tv8 Ailecek Şanslıyız yarışması ne zaman başlayacak? Alişan'ın sunumu ile yeni yarışma
Ç.Rizespor 0 - 4 Galatasaray STSL 20-21 Sezonu 10.Hafta maç özeti ve golleri izle
Türksat Frekans Listesi - Türksat Uydusu 4A Güncel Kanal Frekans Listesi
Afili Aşk reytingleri nasıl? Dizi izlendi mi? yeni sezonda devam edecek mi? Afili aşk zirveyi sevdi
Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı
2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte karakteri kimdir? Hasan Kaçan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Dunisa Şölenci doğum tarihi
Arıza İhtiyar kimdir?
Tövbeler Olsun dizi oyuncusu Eda kimdir? Gaye Turgut Evin hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.