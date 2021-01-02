Ankara'da korkunç olay! Apartman garajında 3 gencin cesedi bulundu

Yaşları 24 ila 25 arasında olan 3 gencin hayatını kaybettiği olay bu sabah Başkent Ankara Pursaklar'da meydana geldi.

İlçede bir apartmanda yaşayan ev sahibi Veyis Karataşoğlu sabah saatlerinde apartmanın zemin katına indiğinde garaj olarak kullanılan yerde 25 yaşındaki Halil İbrahim Altıntaş, 24 yaşındaki Burak Karakoç ve 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu'nun yerde hareketsiz yatarken buldu. Karataşoğlu gençlerden birisininde ağzında kan göründe durumu hemen ekiplere ihbar etti.

Olay yerine hemen çok sayıda 112 sağlık personeli, polis ve itfaiye sevk edildi.Apartmana gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede garajda hareketsiz yatan 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme yapan polis ekipleri 3 gencin otomobilleriyle uğraştığı ve kapalı garajda yetersiz oksijen nedeniyle egzoz gazından zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durdu.

3 gencin cansız bedenleri yapılan ilk incelemeden sonra adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Diğer yandan olayı öğrenen gençlerin aileleri sinir krizi geçirirken,Hüseyin Şahinoğlu'nun aynı binada oturduğu, garajdaki otomobiliyle ilgilenmeyi çok sevdiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.