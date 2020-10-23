Ankara'da korku dolu anlar! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı

Ankara’da ana caddeye hızlı bir şekilde çıkan kamyonetin kasasında bulunan oksijen tüpleri devrilerek yere düştü. Caddede sağa sola fırlayan ve vanaları kırılan oksijen tüpleri büyük bir basınç ile patladı. Tüplerden biri aracına binmeye çalışan bir kadının yaralamasına sebep olurken diğeri de bir işyerinin camını kırarak işyerine girdi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
'ÖLÜMCÜL OLMADIĞI İÇİN ŞÜKRETMELİYİZ'
'BÜYÜK BİR FACİA ATLATTIK'
Kazada yaralanan personellerden Necla Salkın sürücünün sokağa hızlı girmesinden dolayı tüplerin düşüp patladığını etrafta yağ mazot gibi maddelerin olmamasının büyük şans olduğundan bahsederken bu durumdan şikayetçi olacaklarını belittiler.
Son Güncelleme: 23.10.2020 15:50