Ankara'da korku dolu anlar! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı

Ankara’da ana caddeye hızlı bir şekilde çıkan kamyonetin kasasında bulunan oksijen tüpleri devrilerek yere düştü. Caddede sağa sola fırlayan ve vanaları kırılan oksijen tüpleri büyük bir basınç ile patladı. Tüplerden biri aracına binmeye çalışan bir kadının yaralamasına sebep olurken diğeri de bir işyerinin camını kırarak işyerine girdi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

'ÖLÜMCÜL OLMADIĞI İÇİN ŞÜKRETMELİYİZ'

İş yeri hasar gören işyeri sahibi Seyfi Abacı, oksijen tüplerinin 300 metre uzakta füze gibi patladığını ve birinin işyerine girdiği anları anlatırken olası ölümcül bir hatadan kurtulduklarını şükretmeleri gerektiğini anlatırken tedbirlerin alınmadığı sürece bu tarz olayların hep görülebileceğini ve önlemlerin arttırılması gerektiğini aktardı.

'BÜYÜK BİR FACİA ATLATTIK'

Kazada yaralanan personellerden Necla Salkın sürücünün sokağa hızlı girmesinden dolayı tüplerin düşüp patladığını etrafta yağ mazot gibi maddelerin olmamasının büyük şans olduğundan bahsederken bu durumdan şikayetçi olacaklarını belittiler.

