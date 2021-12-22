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Ankara'da kontrolden çıkan halk otobüsünü korkuluklar durdurdu!

Ankara Sincan'da kayganlaşan yoldan sürücüsünün kontrolünden çıkan bir halk otobüsü, viyadükteki korkuluklara çarparak durabildi. Kazada 20 kişi yaralanırken, korkulukların otobüsü 15 metre yükseklikten düşmesini engellediği öğrenildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:59
Ankara'da kontrolden çıkan halk otobüsünü korkuluklar durdurdu!
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Ankara Sincan'a bağlı Şahan Kışlası yakınlarında bir kaza meydana geldi. Kaza yerinden edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerlerken kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünde çıkan 503 numaralı bir halk otobüsü köprünün korkulukların çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle büyük hasar alan otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.

Kazanın hemen ardından 112 ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Otobüsün içinde çıkarılan 20 yaralının ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

15 METRE AŞAĞIYA DÜŞEBİLİRDİ

Ankara'da meydana gelen kaza sonrası yapılan incelemelerde korkunç bir faciadan son anda dönüldüğü ortaya çıktı. Viyadükte bulunan demir korkuluklara şiddetli çarpan otobüsün korkulukları aşması halinde 15 metre yükseklikten aşağı düşeceği belirlenirken otobüsün viyadükten uçması halinde bilançonun daha da ağır olabileceği öğrenildi.


Son Güncelleme: 22.12.2021 11:59
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraSincanHalk OtobüsüKaza20 Yaralı
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