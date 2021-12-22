Ankara'da kontrolden çıkan halk otobüsünü korkuluklar durdurdu!

Ankara Sincan'a bağlı Şahan Kışlası yakınlarında bir kaza meydana geldi. Kaza yerinden edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerlerken kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünde çıkan 503 numaralı bir halk otobüsü köprünün korkulukların çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle büyük hasar alan otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.

Kazanın hemen ardından 112 ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Otobüsün içinde çıkarılannın ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

15 METRE AŞAĞIYA DÜŞEBİLİRDİ

Ankara'da meydana gelen kaza sonrası yapılan incelemelerde korkunç bir faciadan son anda dönüldüğü ortaya çıktı. Viyadükte bulunan demir korkuluklara şiddetli çarpan otobüsün korkulukları aşması halinde 15 metre yükseklikten aşağı düşeceği belirlenirken otobüsün viyadükten uçması halinde bilançonun daha da ağır olabileceği öğrenildi.