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Ankara'da kocasının darp edildiğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın balkondan kocasının komşuları tarafından darp edildiğini görünce eline pompalı tüfeği alarak dehşet saçtı. Rastgele ateş eden kadın 3'ü kadın 4 kişi yaraladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:32
Ankara'da kocasının darp edildiğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı
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Akşam saatlerinde Ankara Çankaya ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3. Katında oturan  Hasan Hüseyin K. ile komşuları Ayten Y., Gülsüm Y. ve Gülnaz Y. Evde meydana gelen gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın giderek büyümesi ile olay kavgaya dönüştü. 

Yaşanan olayda eşinin dayak yediğini gören Kutsal G. sinirlenerek evlerinde bulunan pompalı tüfeği alarak sokağa fırladı. Tüfek ile rastgele ateş eden Kutsal G. Komşularından Ayten Y., Gülsüm Y. ve Gülnaz Y.’yi yaraladı. Yaşanan kavga ile alakası olamayan ancak kavgayı ayırmaya gelen Mikail S. pompalıdan çıkan saçmalar sonucunda yaralandı. Yaşanan kavgaya şahit olan komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ayten Y., Gülsüm Y., Gülnaz Y. ve Mikail S.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildiler. Yaşanan olay ile alakalı soruşturma başlatılırken şüpheli karı, koca Hasan Hüseyin G. ile Kutsal G.’yi gözaltına alındı. Komşuları karı kocaya oldukça tepki gösterdiler.



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:32
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraDehşetPompalı Tüfek
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