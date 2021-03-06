Ankara'da işe gitmek için evden çıkan inşaat işçisi 3 gün sonra ormanda ölü bulundu!

Ankara’da, evinden işe gitmek için çıkan Mehmet Kısa(43) isimli vatandaştan 3 gün haber alınamamasının ardından şehrin dışındaki bir ormanlık alanda başından ve kasık bölgesinden silahla vurulmuş cesedi bulundu. Akşam saatleri sırasında Kahramankazan ilçesi Kılıçlarköyü Mahallesi, Bağlar mevkisindeki piknik alanına giden 3 kişi, ağaçların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Cesette yapılan incelemeler sonucunda Mehmet Kısa’nın başının arkasında ve kasık bölgesinde isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ormanlık alanda ölü bulunan Mehmet Kısa isimli vatandaşın 3 gün önce ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı inşaatta işçi olarak çalışan Mehmet Kısa olduğu tespit edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Kısa isimli vatandaşın 3 gün önce sabah saat 08.00 sularında Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesindeki ikametinden ayrılıp işe gittiği, ardından da ailesinin ona ulaşamadığı belirtildi. Mehmet Kısa’nın cesedi, olay yerindeki gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.