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Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sabah erken saatlerde Ankara Yenimahalle'de seyir halinde olan iki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada aralarında çocuklarında olduğu 7 kişi yaralandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 09:31
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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Aralarında çocuklarında olduğu 7 kişinin yaralandığı feci trafik kazası sabah erken saatlerde Ankara Yenimahalle'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Ömer Çoşkun isimli sürücünün kullandığı otomobil yolda seyir halindeykeni kavşağa yaklaştığı esnada, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Aralarında çocukların bulunduğu 7 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte kaza bölgesine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler hurdaya dönen iki araç içinde bulunan ve aralarında çocuklarında olduğu toplam 7 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralı kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, araçlardan birisinin sürücüsü olan Ömer Coşkun'un 7 yaşındaki oğlu Ayaz'ı okula götürdüğü öğrenildi.

Küçük çocuk kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 09:31
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraTrafik Kazası
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