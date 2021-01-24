Ankara'da iğrenç olay! Kızına cinsel istismarda bulundu

İğrenç olay bundan yaklaşık 6 ay evvel Ankara Polatlı ilçesinde yaşandı.

Çobanlık yapan E.A isimli şahıs hayvanlarını merada otlattığı esnada yakınlarınd bulunan konteynerde kızı olan H.A'ya cinsel istismasrda bulundu. Bu iğrenç olay sonrasında 19 yaşındaki H.A isimli kız hamile kaldı ve bebeğini aldırma için devlet hastanesine gitti.

YAKINLARININ ISRARLARI KARŞISINDA SÖYLEDİ

Yasal süre dolduğu için genç kızın kürtaj talebi kabul edilmedi. Genç kızın bunun üzerinde Eskişehir'de bulunan yakınlarında yardım istedi ve bebeği aldırmak için Eskişehire gitti. Yakınlarının burada sorularına cevap veren H.A, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bunun sonucunda hamile kaldını anlattı.

BABA İĞRENÇ OLAYI İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Durumu öğrenen yakınları hemen jandarmaya ihbar etti ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Zanlı E.A yakalandı ve sorgusunda herşeyi itiraf etti. 2 çocuk babası E.A çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayı haber alan mahalleli ise çobanlık yapan E.A'nın kaldığı evi yakmak istedi ve eve saldırdı. Olaylara jandarma müdahale etti e itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.