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Ankara'da gözü dönmüş koca 4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Ankara'da Zeynelabidin Korkmaz isimli bir kişi 4 çocuğunun annesi eşini 4 bıçak darbesiyle çocukların gözü önünde katletti. Cinayeti ise 6 yıldır hayatında olan sevgilisi yüzünden işlediği öne sürüldü.

07 Mart 2021 Pazar 14:49
Ankara'da gözü dönmüş koca 4 çocuğunun gözü önünde eşini katletti
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Ankara Mamak'tan bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Zeynelabidin Korkmaz (40) isimli bir kişi 6 yıldır hayatından olan sevgilisi yüzünden eşi Reyhan Korkmaz (34) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmadan gelen sesler üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri Reyhan Korkmaz'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Reyhan Korkmaz, eşinin hayatında olan sevgilisi nedeniyle sürekli aralarından tartışmalar yaşanmasından dolayı tehdit edildiği gerekçesiyle 6 ay önce aldığı uzaklaştırma kararı aldırdığı fakat daha sonra dilekçesini iptal ettirdiği öğrenildi. Dün akşam eşiyle yine diğer kadın yüzünden tartışmaya başlayan Reyhan Korkmaz 15 yıllık eşi tarafından 4 çocuğunun gözleri önünde bıçak darbeleriyle katledildi.

Eşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Zeynelabidin Korkmaz, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken Korkmaz'ın polise verdiği ifadesinde, eşini öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Zeynelabidin Korkmaz, tutuklama talebi ile birlikte adli makamlara sevk edilirken, 4 çocuğun sosyal hizmetlere bağlı yurda yerleştirildiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 14:49
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKadın CinayetiZeynelabidin KorkmazReyhan Korkmaz
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