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Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi

Ankara Mamak'ta akşam saatlerinde yaşanan tır kazasında, freni patlayan ve tutmayan bir tır önüne gelen 11 aracı biçtikten sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.

07 Ocak 2021 Perşembe 10:14
Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
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Şanş eseri can kaybının olmadığı feci kaza olayı akşam saatlerinde Ankara Mamak'ta yaşandı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir Tır sürücüsü akşam saatlerinde ilçede bir mahallede yokuş bölgeye tırını park etti. Yokuşa park edilen Tır bir süre sonra kendi kendine freni patlayında hareket etti.

11 ARACI BİÇTİ

Önüne gelen 11 aracı biçen yüklü Tır ancak bir evin duvarına çarpara durabildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü ve bir çok aracın kullanılmaz hale geldiği trafik kazasının gören kişilerin ihbar etmesiyle olaya yerine polis,112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde olayda bir kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralı vatandaş yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken. kazada hasar gören araçlar yapılan incelemelerden sonra kurtarma ekipleri tarafından çekilerek sokak trafiğe açıldı.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 10:14
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraTır KazaMamak
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