Ankara'da feci trafik kaza: 2 ölü, 2 yaralı!

İki kişinin can verdiği, iki kişininde yaralandığı feci trafik kazası gece geç saatlerde Ankara'da meydana geldi.

Sürücüsünün Erdem B. olduğu araç gece geç saatlerde yolda seyir halindeyken, dikkatsizlik sonucu aynı yönde ilerleyen sürücüsünün Cemil A. olduğu ekmek taşıyan kamyonete arkasından çarptı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen araç, yolda metrelerce savrulduktan sonra ancak durabildi. Kaza mahalinden geçen vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık personeli yönlendirildi.

İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle başlayan kurtarma çalışmalarında araç içinde sıkışan sürücü Erdem B. ve yanındaki yolcular Aslıhan P. ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı. Yapılan ilk müdahaleden sonra kamyonet sürücü Cemil A. ve araçtaki yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyondan ettafa saçılan ekmekleri topladı.Kamyonete çarpan araç içinde etrafa saçılan alkol şişeleride dikkat çekti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Erdem B.'nin alkollü olduğu iddia edilirken. Erdem B. ve aynı araçta bulunan Aslıhan P., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken aynı araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ilgili soruşturma başlattı.