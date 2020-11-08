Ankara'da feci kaza! Bariyerler çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Feci trafik kazası akşam saatlerinde Ankara'da meydana geldi.

Ankara Samsun karayolunda seyir halinde olan Mustafa K.'nın sürücüsü olduğu araç bir anlik dikkatsizlik sonu kontrolünü kaybetti. Yolda bir süre savrulan araç yol kenarındaki beton bariyere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle kaza yerine 112 ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede sürücü Mustafa K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içinde bulunan Hamide K. ve İbrahim A.ise yaralı olarak araçtan çıkarıldı ve yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan ve kış için hazırlanan salça, turşu ve tarhana gibi yiyeceklerin yola saçıldığı görüldü.

Jandarma ve polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.