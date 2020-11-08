İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Ankara'da feci kaza! Bariyerler çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde Ankara'da meydana gelen feci kazada, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan araçta bulunan 1 kişi can verdi , 2 kişi yaralandı.

08 Kasım 2020 Pazar 00:10
Ankara'da feci kaza! Bariyerler çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti
Takip Et:

Feci trafik kazası akşam saatlerinde Ankara'da meydana geldi.

Ankara Samsun karayolunda seyir halinde olan Mustafa K.'nın sürücüsü olduğu araç bir anlik dikkatsizlik sonu kontrolünü kaybetti. Yolda bir süre savrulan araç yol kenarındaki beton bariyere çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle kaza yerine 112 ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları ilk incelemede sürücü Mustafa K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içinde bulunan Hamide K. ve İbrahim A.ise yaralı olarak araçtan çıkarıldı ve yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.


Kazanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan ve kış için hazırlanan salça, turşu ve tarhana gibi yiyeceklerin yola saçıldığı görüldü.

 

Jandarma ve polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.



Son Güncelleme: 08.11.2020 00:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ankara KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum'dan İzmir depreminde hasar alan okullara kritik açıklama!
Bakan Kurum'dan İzmir depreminde hasar alan okullara kritik açıklama!
Steam, ARK: Survival Evolved oyununu ücretsiz hale getirdi!
Steam, ARK: Survival Evolved oyununu ücretsiz hale getirdi!
Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban'ın şüpheli ölümü
Çanakkale'de 16 yaşındaki Mihriban'ın şüpheli ölümü
Falezlerde manzara izleyen kadın, düşüp can verdi
Falezlerde manzara izleyen kadın, düşüp can verdi
Otobüste kırmızı bileklik paniği
Otobüste kırmızı bileklik paniği
Tarım ve Orman Bakanlığı'na işçi alımı yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na işçi alımı yapılacak

Popüler Haberler

Evde cevizli baklava nasıl yapılır? Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?
Altın ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 8 Kasım 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Kasım 2020 Pazar indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 8 Kasım 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım 2020 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 8 Kasım 2020 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Kasım 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Kasım 2020 Pazar
Gelinim Mutfakta puan durumu 28 Ağustos Çarşamba
Norm Ender Mekanın Sahibi ile kimlere diss attı?
GSM operatörleri EBA 3 GB ücretsiz kullanım nasıl yapılır?
2019 Liselere kayıt ne zaman başlayacak? 2019 normal lise kayıt tarihleri ne zaman?
62 Maddelik torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri neler? Yasalar kimleri ne şekilde ilgilendiriyor?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt yer aldığı dizi ve film yapımları
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Beni Bırakma Firuze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çoçuk yardım parası alma şartları nelerdir? E-devlet çoçuk yardım parası başvuru işlemleri 2020
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Kasım 2020 Cumartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
KYK borçlarında son durum ne? 2020 KYK borçları siliniyor mu? KYK kredi borç affı çıkar mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.