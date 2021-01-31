Ankara'da dehşet veren olay! 'Şeytana' benzettiği arkadaşını sokak ortasında kurşunladı

Dehşet veren olay sabah erken saatlerde başkent Ankara'da yaşandı.

Gelen haberlere göre Çankaya'da ikamet eden iki arkadaş Berke A. ile Berkay Kesen akşam birlikte alkol alıp eğlendiler. Daha sonra iki arkadaş bu sabah sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle birlikte Berke A. yanında taşıdığı silahını çekip arkadaşını başından tek kurşunla vurdu. Kurşunun isabet ettiği Berkay Kesen sokak ortasında kanlar içinde olduğu yere yığıldı.

Dehşet veren olayın gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Berkay Kesen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

'ONU ŞEYTANA BENZETTİM'

Kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polisler yakınlardan gelen silah atıldığı ihbarı üzerine hemen bölgeye hareket etti ve silah havaya silah atan kişiyi kıskıvrak yakaladı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada gözaltına alınan kişinin Berkay Kesen'i sokak ortasında öldüren arkadaşı Berke A. olduğu anlaşıldı.

Zanlı Berke A. yapılan sorgulamada, öldürdüğü arkadaşıyla birlikte akşam alkol aldıklarını ve sokakta yürürken arkadaşını şeytana benzettiğini ve kendisine silah çektiğini görünce onu vurduğunu ifade etti.Berkay Kesen'in cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.