Ankara'da dehşet veren olay! Husumetli olduğu kişinin başını ezerek öldürdü

Dehşet veren olay akşam saatlerinde Ankara'da yaşandı.

20 yaşındaki Batuhan Y. isimli genç ile aralarında eskiden husumet bulunan 60 yaşındaki Ali Rıza Koçak caddede karşılaştı. İkili arasında bir süre sonra tartışma başladı ve arbedeye dönüştü. Cadde üzeriden terk edilmiş bir eve giren ikili burda birbirleriyle kavga etmeyi sürdürdü. Sinirlerine hakim olamayan 20 yaşındaki genç eline aldığı taşla Ali Rıza Koçak'a vurdu ve talihsiz adam yere yığıldı. Batuhan Y. eline geçirdiği taş ile yere düşen adamın kafasına defalarca vurdu.

Bu esnada cadde üzerinden geçen bir kişi olaya şahit olunca durumu hemen polise bildirdi ve ekipler kısa süre içinde terk edilmiş binanın önüne geldi. Batuhan Y. göz altına alınarak, hemen 112 sağlık personeline haber verildi.

Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Koçak'ın cansız bedeni, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay hakkında soruşturma başlatıldı.