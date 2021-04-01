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Ankara'da çok sayıda araç birbirine girdi! 4 ölü, 5 yaralı

TEM otoyolu Ankara civarlarında yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 aracın birbirine girdiği feci trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi can verdi, 5 kişi yaralandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 17:30
Ankara'da çok sayıda araç birbirine girdi! 4 ölü, 5 yaralı
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4 kişinin can verdiği, 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası TEM otoyolu Ankara civarlarında meydana geldi.

TEM otoyolu Ankara mevkiinde aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir araç kontrolden çıkarak önünde ilerleyen kamyona çarptı.Meydana gelen kaza sonrasında 7 araç karayolunda savrularak birbirine girdi. 

4 KİŞİ CAN VERDİ, 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıklar ilk incelemede kayarak kamyona çarpan araç içinde bulunan 4 kişinin kaza yerinde can verdiğini,diğer araçlarda bulunan 5 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti.

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, savaş alanınana dönen yolda kaza yapan araçlar çekiciler yardımıyla çekildi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

 

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
Ankara KazaTrafik Kazası
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