Ankara'da cinayet: 6 kurşunla vurulan şahıs öldü

Ankara Yenimahalle’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Seval caddesinde meydana gelen olayda alacak verecek hesaplaşmasından dolayı çıkan tartışma neticesinde tabanca ile vurulan Akın Ç. vücudunun bir çok yerinden kurşunlanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı Akın Ç. ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Akın Ç. karın bölgesinden ve kolundan aldığı kurşunlar ile yaralanırken kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Öte yandan polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

