Ankara'da çıkan yangında dumandan göz gözü görmedi

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik imalatı yapılan bir fabrikada bugün saat öğlen 15.00 sularında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında alevler çok kısa bir süre içinde büyüdü ve bütün binayı sararak etkisi altına almayı başardı. Fabrikadan gökyüzüne doğru yükselen dumanlar hem gökyüzünü hem de bulunduğu çevreyi sardı ve yükselen dumanlardan dolayı göz gözü görmezken kısa süreli de çevrede bir panik ortamı yaşandı.

Yapılan yangın ihbarı üzerine de derhal bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hiç vakit kaybetmeden hemen yangına müdahalede bulundular. Çıkan yangın ise tam olarak 1,5 saat süren uğraşlar sonucunda ancak kontrol altına alınabildi.

Yaşanan yangın olayında herhangi bir yaralı olmadı ve bölgede de yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının neden çıktığı ise ilgili ekiplerin detaylı araştırmaları sonucunda belli olacak.